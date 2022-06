உ.பியில் கொடூரம்.. போராட்டம் செய்த இஸ்லாமியர்களின் வீடுகள் புல்டோசரால் இடிப்பு! நடந்தது என்ன?

Lucknow

லக்னோ: நுபுர் சர்மாவின் சர்ச்சை பேச்சால் உத்தர பிரதேச மாநிலம் சாரன்பூரில் ஏற்பட்ட வன்முறை தொடர்பாக 68 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் சாரன்பூர், கான்பூர் பகுதியில் 3 பேரின் வீடுகள் புல்டோசர் மூலம் இடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், வன்முறையில் ஈடுபட்டால் இதுபோன்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இஸ்லாமிய இறைதூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா டிவி விவாதத்தில் சர்ச்சையாக பேசினார். இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லிம் மக்கள் மட்டுமின்றி, கத்தார், சவுதி அரேபியா உள்பட பல்வேறு மத்திய கிழக்கு நாடுகள் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பின.

இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இந்தியாவின் பல்வேறு இடங்களில் முஸ்லிம்கள் மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர். நுபுர் சர்மாவை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.

English summary

A day after violence erupted in several districts of Uttar Pradesh over the Nupur Sharma Controversy. Now the Uttar Pradesh Police took out bulldozers in saharanpur and kanpur. Police reached the residences of 3 accused along with a team of local civic body.