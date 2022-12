ராதிகாவாக மாறிய அம்ரினா! சனாதன தர்மத்தையும் ஏற்று.. உ.பியில் இந்து காதலனை கரம் பிடித்த இஸ்லாமிய பெண்

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் இஸ்லாமிய சமூகத்தை சேர்ந்த 22 வயது இளம் பெண் ஒருவர் இந்து மதத்திற்கு மாறி, சனாதன தர்மத்தை ஏற்று தான் காதலித்த இந்து இளைஞனை திருமணம் செய்துள்ளார். சமீப நாட்களாக வட மாநிலங்களில் லவ் ஜிகாத் குறித்த சர்ச்சைகள் அதிகரித்திருக்கும் நிலையில் தற்போது இந்த திருமணம் அனைவரின் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறது.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தின் பிஜ்னூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் அமரினா. இவர் கல்லூரி முடித்து வேலை தேடி வரும் நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன்னர் இவருக்கு செல்போன் அழைப்பு ஒன்று வந்திருக்கிறது. எடுத்து பேசும் போது வேறு ஒரு நபர் குறித்து எதிர் தரப்பில் பேசியவர் விசாரித்துள்ளார். உடனே தவறான எண்ணுக்கு அழைத்திருக்கிறீர்கள் என்று கூறி அம்ரினா கட் செய்துள்ளார்.

இதனையடுத்து அந்த நம்பரிலிருந்து மெஸேஜ் வந்திருக்கிறது. தொடக்கத்தில் இதனை தவிர்த்து வந்த அம்ரினா பின்னர் பேச தொடங்கினார். முதலில் மெசேஜ் பின்னர் போன் கால், அதனையடுத்து நேரில் சந்திப்பு என இவர்கள் நண்பர்களாகி பின்னர் காதலில் விழுந்துள்ளனர். அப்போதே இருவரும் திருமணம் செய்வதென்று முடிவெடுத்துள்ளனர். ஆனால் வட மாநிலங்களை பொறுத்த அளவில் மாற்று மதத்தினரை திருமணம் செய்து கொள்வது என்பது அவ்வளவு எளிதானது கிடையாது.

English summary

