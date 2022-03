உத்தரப்பிரதேச அமைச்சராகும் முலாயம் சிங் மருமகள்.. - அபர்ணா யாதவை வைத்து யோகி போடும் புதுக்கணக்கு!

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் புதிதாக அமையவுள்ள அமைச்சரவையில் முலாயம் சிங்கின் மருமகள் அபர்ணா யாதவும் இடம் பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நடந்து முடிந்த உத்தரப்பிரதேச தேர்தலில் பாஜக மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்கிறது. உத்தரப்பிரதேசத்தில் மீண்டும் யோகி ஆதித்யநாத்தின் ஆட்சி அமையவிருக்கிறது.

பாஜகவை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட சமாஜ்வாதி, காங்கிரஸ், பகுஜன் சமாஜ் கட்சிகள் தோல்வியை சந்தித்தன. மொத்தம் உள்ள 403 இடங்களில் பாஜக மட்டும் 255 இடங்களைக் கைப்பற்றியது.

