உத்தரப் பிரதேசத்தின் கோலா கோக்கரன்நாத் இடைத் தேர்தல்.. வாக்கு எண்ணிக்கையில் பாஜக முன்னிலை

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தின் 'கோலா கோக்கரன்நாத்' சட்டசபை தொகுதிக்கு கடந்த 4ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில் தற்போது வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு வருகின்றன.

காலை 9:30 மணி நிலவரப்படி ஆளும் பாஜக வேட்பாளர் முன்னிலையில் உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவரைத் தொடர்ந்து சமாஜ்வாதி கட்சி வேட்பாளர் 8 ஆயிரம் வாக்குகள் பின்தங்கியுள்ளார்.

மாநிலம் முழுவதும் ஏராளமான பிரச்னைகள் குறித்து ஆளும் பாஜக அரசு மீது தொடர் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில் இந்த தேர்தலில் யார் வெற்றியடைவார்கள் என்கிற எதிர்பார்ப்பு நீண்டு வருகிறது.

English summary

The by-election for the 'Kola Gokarnath' assembly constituency of Uttar Pradesh was held on the 4th and the votes are currently being counted. As of 9:30 am, it has been announced that the ruling BJP candidate is ahead. Following him, the Samajwadi Party candidate is behind by 8,000 votes. As the ruling BJP government has been accused of numerous problems across the state, the expectation is high as to who will win this election.