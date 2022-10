நீங்கல்லாம் மனுஷங்களாயா? நெஞ்சுவலி என மருத்துவமனைக்கு போன பெண்! மயக்க மருத்தைக் கொடுத்து.. உபி ஷாக்!

Lucknow

லக்னோ : பாஜகவை சேர்ந்த யோகி ஆதித்யநாத் முதல்வராக உள்ள உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் மயக்க மருந்து கொடுத்து மருத்துவரும் அவரது உதவியாளரும் பாலியல் பலாத்காரம் செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில் பெண்களுக்கு பாலியல் ரீதியான வன்கொடுமைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் எச்சரிக்கை விடுத்தாலும் நாளுக்கு நாள் பெண்களுக்கு எதிரான அத்துமீறல்கள் அதிகரித்து வருகிறது.

உத்திரபிரதேசம் மாநிலம் தான் வன்கொடுமை சம்பவங்களில் முன்னிலையில் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த மூன்று நாட்களில் மட்டும் நான்கு பேர் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது மருத்துவமனையிலேயே அரங்கேறியுள்ள அதிர்ச்சி சம்பவம் தான் பலரையும் கொந்தளிப்பில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது.

