உபி-இல் குடியரசு தலைவர் பயணம்.. டிராஃபிக்கில் நிறுத்தப்பட்ட பெண் நோயாளி பலி.. மன்னிப்பு கேட்ட போலீஸ்

Lucknow

oi-Vigneshkumar

லக்னோ: குடியரசுத் தலைவரின் பயணம் காரணமாக அமல்படுத்தப்பட்ட போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகளால் சரியான நேரத்தில் மருத்துவமனைக்குச் செல்ல முடியாமல் உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்தினரிடம் உத்தரப் பிரதேச போலீசார் மன்னிப்பு கோரியுள்ளனர்.

பொதுவாக நாட்டின் முக்கிய தலைவர்களின் வருகைகளின் போது பாதுகாப்பு காரணங்களால் போக்குவரத்து மாற்றியமைக்கப்படுவது வழக்கம். அப்படி திடீரென அறிவிக்கப்படும் கட்டுப்பாடுகளால் பொதுமக்கள் சிரமத்தை எதிர்கொள்வார்கள்.

இதனால் சரியா நேரத்தில் மருத்துவமனைகளைக்கூடப் பொதுமக்களால் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்படும் அப்படியொரு நிலை தான் உத்தரப் பிரதேச தலைநகர் லக்னோவில் நடந்துள்ளது.

தனியார் மருத்துவமனையில் தடுப்பூசி குவிந்து கிடக்கிறது.. பற்றாக்குறையை போக்க ஓபிஎஸ் சொல்லும் ஐடியா

English summary

The Uttar Pradesh Police has apologized after a woman in Kanpur died because she and her family were reportedly delayed by traffic restrictions during the visit of President Ram Nath Kovind. President is on three day trip to Uttar Pradesh.