"எனது மரணத்திற்காக பிரார்த்தனை.. இதை கேட்டு நான் என்ன செய்தேன் தெரியுமா" பிரதமர் மோடி உருக்கம்

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் 7 கட்டங்களாகச் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில், அங்குப் பிரசாரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உருக்கமாகப் பேசினார்.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் மொத்தம் 7 கட்டங்களாகச் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில், இன்றுடன் அங்கு 5 கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. அடுத்து வரும் மார்ச் 3ஆம் தேதி 6ஆம் கட்ட தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

வடகிழக்கு உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள 10 மாவட்டங்களில் மொத்தம் 57 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும் அங்குத் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

