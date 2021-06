உ.பி. சட்டசபை தேர்தல்: காங்கிரஸ், பகுஜன் சமாஜ் கட்சிகளுடன் சமாஜ்வாதி கூட்டணி கிடையாது- அகிலேஷ் கறார்

Lucknow

oi-Mathivanan Maran

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச மாநில சட்டசபைக்கான தேர்தலில் காங்கிரஸ், பகுஜன் சமாஜ் கட்சிகளுடன் சமாஜ்வாதி கட்சி கூட்டணி அமைக்காது என்று அக்கட்சியின் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேச மாநில சட்டசபைக்கு அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்தலை எதிர்கொள்ள கட்சிகள் இப்போதே தீவிரம் காட்ட தொடங்கிவிட்டன.

உ.பி.யில் பாஜக எளிதாக வெல்ல முடியாத நிலை இருப்பதாக அந்த கட்சியே கருதுகிறது. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்தின் பல்வேறு நிலைப்பாடுகள் உ.பி.யில் பிராமணர்கள் உள்ளிட்ட பல சமூகங்களில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன.

English summary

Samajwadi Party President Akhilesh Yadav told India Today TV that his party will not alliance with the Big Parties like Congress and BSP for the Assembly Polls 2022.