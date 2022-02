அடிக்கப் பாய்ந்த நிர்வாகி.. விழுந்து விழுந்து சிரித்த அகிலேஷ் யாதவ்.. உ.பி. தேர்தலில் புது பரபரப்பு

Lucknow

லக்னோ: உத்தரபிரதேச தேர்தல் பிரசாரத்தில் சமாஜ்வாதி கட்சி நிர்வாகியை அடிக்கச் சென்றார் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர். அதை அகிலேஷ் யாதவ் பார்த்து சிரிக்கும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

உத்தரப்பிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தரகண்ட், மணிப்பூர், கோவா ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் தேதிகள் விரைவில் நடைபெறவுள்ளன. இதற்கான வேலைகளை அனைத்து மாநில கட்சிகளும் துரிதமாக செயல்படுத்தி வருகின்றன.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் 403 தொகுதிகளுக்குமான சட்டசபைத் தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 10-ஆம் தேதி முதல் மாா்ச் 7-ஆம் தேதி வரை 7 கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது. மார்ச் 10ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது.

உத்தரபிரதேசத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை என்பதற்கு ஓவைசி மீதான தாக்குதல் உதாரணம்: அகிலேஷ் யாதவ்

English summary

The general secretary of the Samajwadi Party went on a rampage during the Uttar Pradesh election campaign. The video of Akhilesh Yadav laughing at it is going viral.