"டூப்ளிகேட்" ராணுவ வீரர்களை உருவாக்கிய கும்பல்.. "சதுரங்க வேட்டை" பாணியில் வேட்டையாடிய போலீஸ்

Lucknow

oi-Jackson Singh

லக்னோ: இந்திய ராணுவத்தில் 4 மாதங்களாக பணியாற்றிய பின்னர், இளைஞர் ஒருவருக்கு தான் ஒரு ராணுவ வீரனே இல்லை என்கிற உண்மை தெரியவந்திருக்கிறது.

உலகில் எத்தனையோ மோசடிகள் நடந்திருக்கின்றன. வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி நூதன முறையில் பல மோசடி சம்பவங்கள் நடந்திருப்பதை கேள்விப்பட்டிருப்போம்.

ஆனால், இந்திய ராணுவத்தில் வேலைக்கு சேர்ந்துவிட்டதாகவே ஒரு இளைஞரை நம்ப வைத்து, அவரிடம் பல லட்சம் ரூபாயை பறித்திருப்பது இதுவே முதல்முறை எனக் கூறப்படுகிறது. மேலும், இந்த இளைஞர் மட்டுமல்லாமல் இன்னும் பலரிடம் அந்த 'சதுரங்க வேட்டை' கும்பல் இவ்வாறு நம்ப வைத்து பணம் பறித்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது. இந்த மெகா மோசடி சம்பவம் குறித்து இங்கு விரிவாக பார்ப்போம்.

English summary

A youth realised after serving in Army for 4 months, that he was falsely made beleived to be selected in Indian Army. After his complaint, Uttar pradesh police arrested the scam group.