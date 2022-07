ஓரின சேர்க்கை கொடியுடன் சிகரெட் புகைக்கும் காளி.. லீனா மணிமேகலை மீது உ.பி., டெல்லி போலீஸ் வழக்கு

Lucknow

oi-Mathivanan Maran

லக்னோ: காளி தெய்வம் வேடமணிந்த பெண் ஒருவர் ஓரின சேர்க்கை கொடியுடன் சிகரெட் பிடிக்கும் போஸ்டரை வெளியிட்ட ஆவணப் பட இயக்குநர் லீனா மணிமேகலை மீது உ.பி. போலீசார் 10 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். இதேபோல் டெல்லி போலீசாரும் லீனா மணிமேகலை மீது வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

ஆவணப் பட இயக்குநர் லீனா மணிமேகலை ஏற்கனவே சர்ச்சை, வழக்குகளில் சிக்கியவர். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் தமது காளி ஆவணப் படத்தின் போஸ்டரை சமூக வலைதளங்களில் லீனா மணிமேகலை ரிலீஸ் செய்திருந்தார்.

லீனா மணிமேகலையின் இந்த ஆவணப் பட போஸ்டர் நாடு முழுவதும் கடும் அதிர்ச்சியையும் பெரும் சர்ச்சையையும் கிளப்பிவிட்டுள்ளது. காளி தெய்வம் வேடமணிந்த பெண் ஒருவர், சிகரெட் புகைத்தபடி காட்சி தருகிறார்.. அவர் அருகே ஓரினச் சேர்க்கையாளர்கள் பயன்படுத்தும் வானவில் கொடி பறக்கவிடப்பட்டுள்ளது.

ஓரின சேர்க்கை கொடியுடன் சிகரெட் புகைக்கும் காளி.. லீனா மணிமேகலை மீது உ.பி. போலீஸ் வழக்கு

English summary

UP police register FIR on charges of criminal conspiracy, offense in place of worship, deliberately hurting religious sentiments, intention to provoke breach of peace against filmmaker Leena Manimekalai for her movie 'Kaali'.