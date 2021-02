உத்தரபிரதேசம்: கடைக்கு வாடிக்கையாளர்களை அழைப்பதில் போட்டி... கடைக்காரர்கள் அடிதடி - 8 பேர் கைது

Lucknow

oi-Jeyalakshmi C

லக்னெள: கைகளில் நீளமான குச்சிகளாலும் பிளாஸ்டிக் பைப்களைக் கொண்டும் ஒருவரை ஒரு அடித்து சாய்த்தனர். பார்ப்பவர்களுக்கு இது மிகப்பெரிய கலவரம் போல தோன்றலாம். இது கலவரம் இல்லை. கடைக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களை கவர்வதில் ஏற்பட்ட சண்டைதான் இப்படி மிகப்பெரிய தகராறில் முடிந்தது. காவல்துறையினர் 8 பேரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள பாக்பத் மாவட்டத்தில் உள்ள சந்தையில் கடைக்காரர்களின் இரண்டு குழுக்கள் அந்தந்த கடைகளுக்கு வாடிக்கையாளர்களை ஈர்ப்பதில் ஏற்பட்ட பிரச்சினை முற்றி இப்படி மோதலில் முடிந்தது.

#WATCH Baghpat: Clash breaks out between two groups of 'chaat' shopkeepers over the issue of attracting customers to their respective shops, in Baraut. Police say, "Eight people arrested, action is being taken. There is no law & order situation there."



(Note: Abusive language) pic.twitter.com/AYD6tEm0Ri