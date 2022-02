"உ.பி மக்கள் எனக்கு ஒருபோதும் துரோகம் செய்ய மாட்டார்கள், ஏனென்றால்.." பிரதமர் மோடி உருக்கம்

Lucknow

oi-Vigneshkumar

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் தற்போது சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற்று வரும் நிலையில், பிரதமர் மோடி அங்குச் சூறாவளி பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார்,

நாட்டிலேயே மிகப் பெரிய மாநிலமான உத்தரப் பிரதேசத்திற்கு 7 கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதுவரை 3 கட்ட தேர்தல் அங்கு நடந்து முடிந்துள்ளது.

அடுத்து 4ஆம் கட்ட தேர்தல் வரும் பிப். 23ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. அதில் மத்திய உபி-இல் உள்ள 9 மாவட்டங்களில் மொத்தம் 59 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi campaign in Uttar Pradesh: PM Modi says in UP that people won't cheat him after eating his (salt).