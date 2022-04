உடம்பெல்லாம் காயம்... யானை சிலை வைத்து வழிபாடு! உபியில் இஸ்லாமியரை தாக்கி நிலத்தை அபகரித்த பாஜகவினர்

Lucknow

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் இஸ்லாமியர் மீது கொடூர தாக்குதலை நடத்தி அவரது நிலத்தில் பாஜக முன்னாள் எம்.எல்.ஏவின் ஆதரவாளர்கள் யானை சிலை வைத்து வழிபாடு நடத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் 2 வது முறையாக பாஜக வெற்றிபெற்று மீண்டும் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான அரசு அமைந்ததில் இருந்து இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் தலித்துகளுக்கு எதிரான தாக்குதல்கள் மேலும் அதிகரித்து வருகின்றன.

சித்தார்த் நகர் மாவட்டம் டொமரியகஞ்ச் பகுதியில் உள்ள நிலம் தொடர்பாக முகமது இஸ்லாம் என்பவரது குடும்பத்தினருக்கும் பிரஜாபதி என்பவரது குடும்பத்தினருக்கும் இடையே தகராறு இருந்து வந்திருக்கிறது. நிலம் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டு முஹம்மது இஸ்லாம் குடும்பத்துக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்துள்ளது.

ஹலால் விவகாரத்தை விடுங்க.. மதுரையில் மாரியம்மன் கோயிலில் இஸ்லாமிய கொடி.. இதுதான் மதநல்லிணக்கம்!

English summary

The brutal attack on an muslim in Uttar Pradesh and installed elephant idol by supporters of a former BJP MLA on his land has caused a stir: உத்தரப்பிரதேசத்தில் இஸ்லாமியர் மீது கொடூர தாக்குதலை நடத்தி அவரது நிலத்தில் பாஜக முன்னாள் எம்.எல்.ஏவின் ஆதரவாளர்கள் யானை சிலை வைத்து வழிபாடு நடத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.