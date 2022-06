"அந்த இடத்தில்" கரண்ட் ஷாக்.. வெந்து துடித்த இளைஞர்.. பாஜக மாநிலங்களில் நீளும் "மாட்டிறைச்சி" பகீர்

Lucknow

oi-Hemavandhana

லக்னோ: வடமாநிலங்களில் அப்பாவிகள் மீதான வன்முறை தாக்குதல்கள் நாளுக்கு நாள் பெருகி கொண்டிருக்கிறது.. அந்த வகையில் ஒரு கொடூரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நடந்துள்ளது.

இஸ்லாமியர்கள் மீதான தாக்குதல்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன.. குறிப்பாக மாட்டிறைச்சி தடை குறித்த அறிவிப்புக்கு பிறகு, பசு பாதுகாப்பு அமைப்பினரால் தாக்குதல்கள் அதிகரித்து, கொலைகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.

180 நாடுகள் பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் இந்தியா! சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் மதிப்பீட்டு ஆய்வில் ‛பகீர்’

மாட்டிறைச்சி கடைகளுக்கும், மார்கெட்டுகளுக்கும் கொண்டு போய் விற்கவும் முடியாத அளவுக்கு பீதி, கலக்கம் நிலவுகின்றன.. பெரும்பாலும் வடமாநிலங்களில்தான் இக்கொடுமைகளின் அக்கிரமங்கள் நடக்கின்றன.

