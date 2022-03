“யோகி ஆதித்யநாத் எனும் நான்”.. முதல்வர் ஆனாலும் மடத்தின் அதிபதி.. கோரக்பூர் கோவிலில் பூசாரி.. !

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்திரப்பிரதேச மாநில முதல்வராக இரண்டாவது முறையாக யோகி ஆதித்யநாத், லக்னோவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னிலையில் பதவி ஏற்றுக்கொண்டார். இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாநில முதல்வர் ஆன போதிலும் தற்போது வரை அவர் ஒரு கோவிலின் பூசாரியாக இருந்து வருகிறார்.

உத்தர பிரதேச சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைத்துள்ளது. இதையடுத்து புதிய ஆட்சியமைக்கும் பணிகளை பாஜக தொடங்கியது.

மொத்தம் உள்ள 403 இடங்களில் பாஜக 255 இடங்களில் வெற்றி பெற்ற நிலையில் முதல்வரை தேர்ந்தெடுப்பதற்காக பாஜக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நேற்று நடைபெற்றது.

Yogi Adityanath was sworn in as the Chief Minister of Uttar Pradesh for the second time in the presence of Prime Minister Narendra Modi at a function in Lucknow. Keshav Prasad Maurya and Prajesh Pathak were also sworn in as Deputy Chief Ministers of Uttar Pradesh.