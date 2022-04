மத்தியஅரசை பகைச்சுக்க கூடாது! உதயநிதிக்கு துதி பாடுவது தப்புங்க! செல்லூர் ராஜு தரும் முக்கிய அட்வைஸ்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மத்திய அரசை எதிர்த்து முதல்வர் ஸ்டாலின் நடந்துகொள்வது சரியில்லை எனவும், திமுக ஆட்சி விளம்பர ஆட்சி, விடியல் தராத ஆட்சி என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கூறியுள்ளார்.

மத்தியஅரசை பகைச்சுக்க கூடாது! உதயநிதிக்கு துதி பாடுவது தப்புங்க! செல்லூர் ராஜு - வீடியோ

மதுரை மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் மீண்டும் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு மதுரை கே கே நகர் பகுதியில் உள்ள எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா திருவுருவ சிலைக்கு மாலை முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசிய அவர், அதிமுகவில் யார் வேண்டுமானாலும் போட்டியிடலாம், தேர்ந்தெடுப்பது கழகத்தின் தலைமை தான், மற்றவர்கள் போட்டியிடுவது குறித்த நான் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்வதில்லை.

English summary

Former AIADMK minister Sellur Raju has said that Chief Minister Stalin's actions against the central government are not right and that the DMK regime is a propaganda regime.