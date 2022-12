என்னை வம்பிழுக்குறதுக்குனே.. அந்த கேள்வியால் ஷாக் ஆகி சிரித்து மழுப்பிய ஓபிஎஸ்! ஏர்ப்போர்ட்டில் பரபர

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : மாண்டஸ் புயல் பாதிப்பு தொடர்பாக அரசு மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் பற்றிய கேள்விக்கு, 'என்னை வம்புக்கு இழுப்பதற்காகவே கேட்கிறீர்களா?' என சிரித்தபடி கூறிவிட்டு எஸ்கேப் ஆனார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

சமீபத்தில், சொந்த ஊரான பெரியகுளத்திற்குச் சென்றிருந்த அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இன்று மதுரை வந்து அங்கிருந்து விமானம் மூலம் சென்னை கிளம்பினார்.

மதுரை விமான நிலையத்தில், ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு அவரது ஆதரவாளர்கள் நூற்றுக்கணக்கானோர் திரண்டு நின்று வரவேற்பு அளித்தனர். அப்போது ஓ.பன்னீர்செல்வத்திடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

O. Panneerselvam escaped after laughing and saying, 'Are you asking me just to make trouble?', when asked about the measures taken by the government after Cyclone Mandus.