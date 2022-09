மகளுக்கு மகளா? கழிவறையில் கேட்ட குவா குவா! ஷாக்காகி போன பெற்றோர்! இன்ஸ்டா ரூபத்தில் விளையாடிய விதி!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மதுரை அருகே கழிவறைக்குச் சென்ற 11ஆம் வகுப்பு மாணவி குழந்தை பெற்றெடுத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்திய நிலையில், இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகி சிறுமியை சீரழித்ததாக திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த இளைஞரை போலீசார் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்துள்ளனர்.

சமூக வலைதள ஆதிக்கம் பெருகிவிட்ட இந்த காலத்தில் கைகள் இல்லாமல் கூட இருந்த விடலாம், ஆனால் கைகளில் செல்போன்கள் இல்லாமல் மாணவர்களையோ இளைஞர்களையோ காண முடியாது என்ற நிலை தான் இருக்கிறது.

ஒரு சில நிமிடங்கள் அற்ப மகிழ்ச்சியை தரும் இன்ஸ்டாகிராம் லைக்குகளுக்காகவும், ஃபேஸ்புக் கமெண்ட்களுக்காகவும் அடிமையாகி தங்களது வாழ்வையே தொலைக்கும் கல்லூரி மாணவிகள் பள்ளி மாணவிகள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

உடம்பே சிலிர்க்கும்! வேற லெவல் 'சூப்பர் பவர்களை' கொண்ட 4 விலங்குகள்! அதிசயம்! தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க

English summary

While the incident of an 11th class girl giving birth to a child while going to the toilet near Madurai has caused great shock and excitement, the police have arrested a youth from Dindigul under the POCSO Act for sexually assaulting the girl through Instagram.