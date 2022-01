இதையெல்லாம் மனுசன் இல்ல மாடு கூட திங்காது.. ரேசன் அரிசியை சாலையில் கொட்டிய திமுக முன்னாள் கவுன்சிலர்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை: அரசு சார்பில் நியாய விலைக்கடையில் வழங்கிய அரசி தரமற்று இருந்ததால் ஆத்திரமடைந்த திமுக முன்னாள் கவுன்சிலர் அரிசியை சாலையில் கொட்டிச் சென்ற வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவு வருகிறது.

தமிழக அரசு சார்பில் ரேசன் கடைகளில் அரிசி, மண்ணெண்ணெய், பருப்பு, சர்க்கரை உள்ளிட்ட பொருட்கள் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு குறைவான விலையில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக தமிழகத்தில் உள்ள ரேசன் கடைகளில் 20 கிலோ அரிசி இலவசமாக குறிப்பிட்ட குடும்ப அட்டைகளை வைத்திருக்கும் ரேசன் கார்டு தாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

உத்தரகாண்ட் தேர்தல்: 4 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள், ரூ500க்கு கீழ் சிலிண்டர் விலை- காங். வாக்குறுதி

அவ்வாறு வழங்கப்படும் உணவுப் பொருட்கள் தரமற்று வழங்கப்படுவதாக பல ஆண்டுகளாக பிரச்சினை நீடித்து வருகிறது. குறிப்பாக ரேசன் அரிசி தரமற்றும், மிகப்பழையதாகவும், குப்பை மற்றும் வண்டுகளுடனும் துர்நாற்றத்துடன் விநியோகிக்கப்படுவதாக புகார் இரு கட்சிகளின் ஆட்சிக் காலத்திலும் உள்ளது.

English summary

The video of a former DMK councilor spilling rice on the road, outraged by the poor quality of the provided by the government at a fair price shop, has been spreading fast on social media.