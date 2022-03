தலை துண்டிக்கப்பட்டு பச்சைப் படுகொலை செய்யப்பட்ட கோகுல்ராஜ்... வழக்கு கடந்து வந்த பாதை

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: கூட படித்த வேறு சாதி பெண்ணுடன் பேசி பழகி வருகிறார் என்ற காரணத்திற்காக கொடூரமாக கொல்லப்பட்டார் ஓமலூரைச் சேர்ந்த பொறியியல் பட்டதாரி மாணவர் கோகுல்ராஜ். ஆணவக்கொலைக்கு காரணம் யார் என்று கண்டுபிடித்தும் சம்பந்தப்பட்ட நபரை கைது செய்யவே சில மாதங்கள் ஆனது காவல்துறைக்கு. ஏழு ஆண்டுகாலமாக நடைபெற்ற வழக்கு விசாரணை முடிந்து தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. யுவராஜ் உள்ளிட்ட 10 பேர் குற்றவாளிகள் எனவும் தண்டனை விபரம் 8ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. 5 பேரை நீதிபதி விடுதலை செய்து உத்தரவிட்டார்.

கோகுல்ராஜ் கொலை நடந்த 2015 ஜூன் 23 முதல் தீர்ப்பு வாசிக்கப்படும் 2022 மார்ச் 5 வரை பல்வேறு திடுக்கிடும் திருப்பங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.

கொலை வழக்கை விசாரித்த அதிகாரி விஷ்ணுபிரியாவும் தற்கொலை செய்து கொண்டார். கிரைம் திரில்லர் கதை போல நிகழ்ந்த இந்த கொலை வழக்கின் பின்னணி, வழக்கு கடந்து வந்த பாதையைப் பார்க்கலாம்.

English summary

Gogulraj murder case: ( கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு)Timeline Gokulraj was brutally murdered for being accustomed to changing caste. Let’s look at the path that the genocide case has gone through over the last 7 years.