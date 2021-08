மதுரை ஆதின மடத்தின் புதிய மடாதிபதி போட்ட 6 உத்தரவுகள் - பல்லக்கில் பட்டினபிரவேசம் செய்து ஆசி

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: ஆதின மடத்தின் 293 வது ஆதீனமாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட ஸ்ரீ ல ஸ்ரீ ஹரிஹர தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் ஆறு முக்கிய உத்தரவுகளில் கையெழுத்து போட்டுள்ளார். 500 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பல்லாக்கில் அமர்ந்து பட்டினப்பிரவேசம் செய்து ஆசி வழங்கினார். பல்லாக்கில் பவனி வந்த ஆதீனத்திடம் பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் ஆசீர்வாதம் பெற்று பிரசாதம் வாங்கிச் சென்றனர்.

மதுரை ஆதீனத்தின் 292வது மடாதிபதியாக இருந்த ஸ்ரீலஸ்ரீ அருணகிரிநாத ஞானசம்பந்த தேசிக பரமாச்சார்ய சுவாமி உடல்நலக் குறைவால் கடந்த 13ஆம் தேதி முக்தி அடைந்தார். அதன்பின்னர், இளைய ஆதீனமாக இருந்த ஹரிஹர தேசிக பரமாச்சாரியர் மதுரை ஆதீனத்தின் 293வது ஆதீனமாக திங்கட்க்கிழமையன்று பொறுப்பேற்றார்.

2019 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 6 ஆம் தேதி முதல் இளைய ஆதீனமாக இருந்து வரும் சுந்தரமூர்த்தி தம்பிரானுக்கு ஶ்ரீலஶ்ரீ ஹரிஹர ஶ்ரீ ஞானசம்பந்த தேசிக பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் என பட்டம் சூட்டப்படிருந்தது. அருணகிரிநாதர் மறைந்த 10வது நாளில் நடக்கும் குரு பூஜையில் இளைய ஆதீனம், மரபுப்படி பீடத்தில் அமர்ந்து ஆதீன மடத்தின் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளார்.

