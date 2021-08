மகனுக்கு பெண் பார்க்க போன அமைச்சர் பி.மூர்த்தி.. ஷாக் தந்த உறவினர்கள்.. என்ன நடந்தது?

Madurai

oi-Velmurugan P

மதுரை : என் மகனுக்கு திருமணம் முடிந்துவிட்டதாக ஓராண்டுக்கும் மேலாகப் பரவிய தவறான தகவலை நாங்கள் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஆனால் இப்போது எனது மகனுக்குப் பெண் பார்க்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில் உறவினர்களே 'உங்கள் மகனுக்குத் திருமணம் ஏற்கெனவே நடந்து முடிந்துவிட்டதே' என்று கேட்கும் அளவுக்கு வதந்தி பரப்பி உள்ளனர் என அமைச்சர் பி.மூர்த்தி வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

இதை எங்களால் ஆதாரப்பூர்வமாக எப்படி மறுப்பது என தவித்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் அதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது என்று அமைச்சர் பி.மூர்த்தி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தில் மதுரை வெளிச்சநத்தத்தைச் சேர்ந்த எனது பெயரில் உள்ள வேறு ஒருவரின் மகனுக்கு நடந்த திருமணத்தை, என் மகனுக்கு நடந்த திருமணம் என்று சிலர் தவறாக புரிந்து கொண்டுள்ளனர். அதை அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி உடன் பரப்பி உள்ளனர். இப்போது என்ன நடந்தது என்பது வெளியில் தெரியவந்துள்ளது என்று அமைச்சர் மூர்த்தி கூறினார்,

