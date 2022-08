அதிமுக தொண்டர்களை விலை பேசும் ஓபிஎஸ்..தொலைந்து போன அரசியல் எதிர்காலம் - ஆர்.பி. உதயகுமார் சாடல்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: மவுன யுத்தத்தில் இருந்து தற்போது தொண்டர்களை விலை பேசும் யுத்தத்தை ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொடங்கியுள்ளார் என்று ஆர்.பி. உதயகுமார் தெரிவித்திருக்கிறார். இன்று அதிமுக தொண்டர்களின் நம்பிக்கையை இழந்து, தனது அரசியல் எதிர்காலத்தை தொலைத்துவிட்டு பன்னீர்செல்வம் ஆதரவின்றி நிற்கிறார் என்றும் ஆர்.பி உதயகுமார் சாடியுள்ளார்.

அதிமுகவில் அண்ணன் தம்பிகளாக பழகியவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு அடித்துக்கொண்டு நிற்கிறார்கள். ஒற்றைத்தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக மாறியுள்ளது. ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்த ஓ.பன்னீர் செல்வம் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டார்.

ஓ.பன்னீர் செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோருக்கு இடையேயான யுத்தத்தில் பெரும்பாலான நிர்வாகிகள் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பின்னால் நிற்கிறார்கள். தென்மாவட்ட நிர்வாகிகளும் எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் பின்னால் சென்றதை ஓ.பன்னீர் செல்வத்தினால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை.

பொதுக்குழு வழக்கு தீர்ப்பு உயர்நீதிமன்றத்தில் ஓ.பன்னீர் செல்வத்திற்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளது. அதிமுக பொதுக்குழு செல்லாது என்ற தனி நீதிபதியின் தீர்ப்பை எதிர்த்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி தொடர்ந்த மேல் முறையீட்டு வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளி வைத்தது. இருவரும் மீண்டும் இணைய வாய்ப்பே இல்லை என்று உயர்நீதிமன்றத்தில் உறுதியாக கூறியுள்ளது எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு.

அதிமுக கோஷ்டி மோதல்.. ஓ பன்னீர் செல்வம் மீது வழக்கு.. 7 பிரிவுகள் என்னென்ன தெரியுமா? முழுவிபரம்

English summary

RB Udayakumar has said that O. Panneerselvam has started the war of price talking to the volunteers from the silent war. RB Udayakumar also slammed Panneerselvam who has lost the confidence of AIADMK workers and has lost his political future.