கலவர காடான கிடாய் விருந்து! டுமீல் சத்தம்.. தெறித்து ஓடிய புரோக்கர்கள்! துப்பாக்கியில் சுட்டவர் கைது

மதுரை : மதுரை அருகே கிடாய் விருந்தில் நண்பர்களுக்குள் தகராறு ஏற்பட்டபோது வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்டு மிரட்டியவர் தப்பி ஓடிய நிலையில், துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடர்பாக வேதகிரி என்பவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

திருமங்கலம் அருகே காட்டு பத்திரகாளியம்மன் கோவில் பின்புறம் திருமங்கலம் அருகே டி.கொக்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தனசேகரன் என்பவர் நேர்த்திக் கடனுக்காக கிடாய் விருந்து வைத்துள்ளார்.

தனசேகரன் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வருவதால் ரியல் எஸ்டேட் மூலம் பழக்கமான நண்பர்கள், இடைத்தரகர்களை விருந்துக்கு அழைத்துள்ளார். இதனையடுத்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் அந்த கிடாய் விருந்தில் பங்கேற்றுள்ளனர்.

The police have arrested Vedagiri in connection with the shooting incident, while the man who threatened to fire a gun in the sky ran away during a dispute between friends at a Kitai party near Madurai.