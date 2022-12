ஜாமீனில் வெளியே வந்துள்ள சவுக்கு சங்கருக்கு நிபந்தனை தளர்வு.. ஹைகோர்ட் கிளை வழங்கியது

Madurai

oi-Halley Karthik

மதுரை: நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் கைதாகி ஜாமீனில் வெளியில் உள்ள சவுக்கு சங்கருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை சில தளர்வுகளை வழங்கியுள்ளது.

பிரபல யூடியூபரான சவுக்கு சங்கர் நீதிமன்றம் குறித்தும் நீதித்துறை குறித்தும் அவ்வப்போது சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்து வந்திருந்தார்.

இந்நிலையில் தனியார் யூடியூப் சேனலுக்கு பேட்டியளித்த அவர் நீதிபதிகள் குறித்து பேசியிருந்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

English summary

The Madras High Court Madurai Bench has granted some relief to savukku shankar, who is out on bail in a contempt of court case.