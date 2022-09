ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை அதிமுக தொண்டர்கள் வெறுத்தது இதனால் தான்.. ராஜன் செல்லப்பா சொன்ன காரணம்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : எடப்பாடி பழனிசாமியை அதிமுக தொண்டர்கள் பொதுச் செயலாளராக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். அதற்கு அண்மையில் நடத்தப்பட்ட போராட்டங்களே சாட்சி என அதிமுக எம்.எல்.ஏ ராஜன் செல்லப்பா தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் உட்கட்சி பிரச்னை வந்தால் நீதிமன்றத்துக்கு செல்லக் கூடாது என விதி உள்ளது, விதியை மீறி ஓபிஎஸ் நீதிமன்றத்திற்கு சென்றுள்ளார் என ராஜன் செல்லப்பா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

திமுகவோடு கூட்டு வைத்ததால் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை அதிமுக தொண்டர்கள் வெறுத்துவிட்டனர் என்றும் ஈபிஎஸ் ஆதரவாளரான ராஜன் செல்லப்பா பேசியுள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில்.. இனி அதிமுக வேகமாக நடைபோடும்.. பூரிக்கும் ராஜன் செல்லப்பா

English summary

ADMK MLA Rajan Chellappa has said that O.Panneerselvam was hated by AIADMK cadres because of his alliance with DMK.