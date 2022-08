கொரோனா சமயத்தில் சர்ச்சை டுவிட்.. ‛தேஷ்துரோகி’ பட நடிகர் கமல் ஆர்.கான் 2 ஆண்டுக்கு பின் கைது!

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: கொரோனா சமயத்தில் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியிட்ட சர்ச்சை டுவிட்டர் பதிவு தொடர்பான வழக்கில் துபாயில் இருந்து விமானத்தில் திரும்பிய இந்தி நடிகர் கமல் ஆர்.கானை மும்பை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

இந்தி திரைத்துறையை சேர்ந்தவர் கமல் ரஷித் கான். நடிகரான இவர் கேஆர்கே என அழைக்கப்பட்டு வருகிறார். இவர் பாலிவுட் திரைத்துறை, நடிகர்கள் பற்றி கருத்துகள் கூறி அடிக்கடி சர்ச்சையில் சிக்குவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார்.

இவர் ‛தேஷ்துரோகி' என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார். மேலும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பிரபலமானார். மேலும் இவர் யூடியூப் சேனல் நடத்தி வருகிறார்.

English summary

Indian actor Kamal R. Khan, who returned from Dubai by plane, has been arrested by the Mumbai police in a case related to the controversial Twitter post he published 2 years ago during Corona.