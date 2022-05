கல்யாணம் ஆகி 4 மாசமாச்சு! அவரு ’சரியில்லை’..! காவல்நிலையத்தில் கதறிய இளம்பெண்! இந்த பிரச்சினை வேறயா?

Mumbai

oi-Rajkumar R

மும்பை : திருமணமாகி 4 மாதங்கள் ஆன நிலையில் ஒரு முறை கூட கணவர் தன்னை தொடவில்லை எனவும், தனக்கு பல நோய்கள் இருப்பதை மறைத்து தன்னை திருமணம் செய்ததோடு, வரதட்சனை கேட்டு கொடுமை செய்த கணவன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது காவல்நிலையத்தில் புதுமணம் பெண் புகார் அளித்துள்ளார்.

இந்தூர் நேரு நகரில் வசிக்கும் புதுமண தம்பதிகளுக்கு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் மும்பையில் திருமணம் நடைபெற்றது. இந்நிலையில் திருமணம் ஆனது முதல் கணவரான இளைஞர் தனது மனைவியை அருகேயே அனுமதிக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

தொடர்ந்து திருமணம் நடந்த கையோடு புதுமண தம்பதியினர் தேனிலவுக்கு சென்றுள்ளனர். ஆனால் அங்கும் மனைவி தன்னருகே அனுமதிக்காத அந்த இளைஞர். மேலும் திருமணம் முடிந்து பல ஆண்டுகளாகியும் கணவன் மனைவிக்கு இடையே எந்த விதமான உடல் ரீதியான உறவு ஏற்படவில்லை எனவும் கூறப்படுகிறது.

English summary

The newlywed woman has complained to the police that her husband did not touch her even once after 4 months of marriage and that she married him hiding the fact that he had many diseases.