நல்லவேல கொரோனா இல்ல .. கணவருக்கு நன்றி சொன்ன கரீனாகபூர்..!

மும்பை: கொரோனா பரிசோதனையில் தனக்கு தொற்று இல்லை என அறிக்கை வந்துள்ளது என அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள பிரபல பாலிவுட் நடிகை கரீனா கபூர், தனது குடும்பத்தினரை பார்த்துகொண்டதற்காக சகோதரி கரிஷ்மா கபூருக்கும் , பொறுமையாக இருந்ததற்காக சையிப் அலிகானுக்கும் நன்ரி தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார்.

சமீபத்தில் பிரபல பாலிவுட் இயக்குநர் கரண் ஜோஹர் தனது இல்லத்தில் ப்ரைவேட் பார்ட்டி ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தார். இதில் பாலிவுட் நடிகை கரீனா கபூர், அம்ரிதா அரோரா உள்ளிட்ட சிலர் கலந்து கொண்டனர். இந்த பார்ட்டி நடந்த ஒரு வாரத்துக்குப் பிறகு கடந்த ஞாயிறு அன்று கரீனா கபூர், அம்ரிதா அரோரா இருவருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

கரீனா கபூர், அம்ரிதா அரோரா இருவருடனும் பார்ட்டியில் கலந்துகொண்ட 30க்கும் அதிகமான நபர்களைக் கண்டறிந்த மும்பை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அவர்களுக்கும் கரோனா பரிசோதனை மேற்கொண்டனர். பார்ட்டியை ஏற்பாடு செய்திருந்த கரண் ஜோஹருக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

