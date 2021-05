புயல் அலர்ட் 1 வாரம் முன்பே வந்தது.. கப்பல் கேப்டன் மெத்தனமே விபத்துக்கு காரணம்.. என்ஜினீயர் புகார்

Mumbai

மும்பை: புயல் எச்சரிக்கை குறித்து ஒரு வாரத்துக்கு முன்பே அறிவிப்பு வந்த போதிலும், கப்பலின் கேப்டன் மெத்தனமாக இருந்ததே இந்த விபத்துக்கு காரணம் என்று தலைமை பொறியாளர் ரஹ்மான் ஷேக் கூறியுள்ளார்.

அரபிக்கடலில் உருவான ''டவ் தே' புயல் குஜராத் மாநில கடற்கரையில் கடந்த செய்வாய்க்கிழமை அதிகாலை கரையை கடந்தது.

முன்னதாக இந்த புயல் மகாராஷ்டிரா கடற்கரை பகுதிகள் வழியாக சென்றபோது மும்பையில் சூறைக்காற்றுடன் பலத்த மழை கொட்டி தீர்த்தது. கடலில் பல அடி உயரத்துக்கு அலைகள் எழுந்தன.

