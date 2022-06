திடீரென்று எகிறிய கொரோனா... கேரளா, மகாராஷ்டிராவில் புதிய உச்சம்... ‛அப்போ’ அதுதானா?

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: கேரளாவில் 2 மாதங்களுக்கும் பிறகும், மகாராஷ்டிரா தலைநகர் மும்பையில் 3 மாதங்கள் கழித்தும் கொரோனா பாதிப்பு புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது. இதனால் கேரளா, மும்பையில் கொரோனா தடுப்பு பணியை தீவிரப்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 3 அலைகளாக பரவி பொதுமக்களை தாக்கியது. இதில் ஏராளமான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்.

இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் இருந்து கொரோனா பரவல் குறைந்தது. சமீபத்தில் சில மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்தாலும் உடனடியாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டது.

சென்னையில் வீடு தேடி வரும் சிலிப்.. கொரோனா தடுப்பூசி பணியை தீவிரப்படுத்தும் மாநகராட்சி

English summary

After 2 months in Kerala and 3 months in Mumbai, the capital of Maharashtra, the corona cases reached a new high. It has thus been ordered to intensify the corona prevention work in Kerala and Mumbai.