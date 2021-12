அவ்வளவுதான்.. கதை ஓவர்.. அதே விஷயத்தை காரணம் காட்டி மூத்த வீரரை ஓரம் கட்டிய கோலி.. ட்விஸ்ட்

Mumbai

மும்பை: நியூசிலாந்து எதிரான இந்திய அணியின் முதல் டெஸ்ட் டிராவில் முடிந்த நிலையில் இன்று இரண்டாவது டெஸ்ட் நடக்க உள்ளது. இதில் இந்திய அணியில் முக்கியமான மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி தற்போது மழை காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. உணவு இடைவேளைக்கு பிறகே டாஸ் போடப்பட்டு ஆட்டம் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது இந்தியா டாஸ் வென்று பேட்டிங் தேர்வு செய்துள்ளது.

இன்றைய போட்டியில் இந்திய அணியில் கோலி மீண்டும் களமிறங்க உள்ளார்.

