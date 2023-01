தரமற்ற டாய்ஸ்களை விற்ற முன்னணி நிறுவனங்கள்? இறக்குமதியில் நடந்த மோசடிகள்.. சுங்க அதிகாரிகள் பகீர்!

Mumbai

மும்பை: முகேஷ் அம்பானியின் ஹம்லேய்ஸ் நிறுவனம் உள்பட டாய்ஸ்கள் விற்பனை செய்யும் முன்னணி நிறுவனங்களில் அண்மையில் நடைபெற்ற சோதனையில் தரமற்ற பொருட்கள் விற்பனை செய்ததது கண்டறியப்பட்டது. இந்த சோதனைகளுக்குப் பிறகு இ காமர்ஸ் நிறுவனங்களான அமேசான் மற்றும் பிலிப்கார்ட், ஸ்னாப் டீல் ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு பாதுகாப்பு ஒழுங்குமுறை அமைப்பான CCPA, தர விதிமுறை மீறல்கள் தொடர்பாக நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

ஆசியாவின் மிகப்பெரிய பணக்காரரும்.. இந்தியாவின் பெரும் தொழில் அதிபருமான முகேஷ் அம்பானிக்கு சொந்தமானது ஹம்லேய்ஸ் நிறுவனம்.

குழந்தைகளுக்கான பொம்மை விற்பனைகள் செய்யும் நிறுவனத்திற்கு இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் கிளைகள் உள்ளன. உலகின் மிக பழமையான பொம்மை விற்பனை கடைகளில் ஒன்றாக இந்த நிறுவனம் விளங்கி வருகிறது.

English summary

Mukesh Ambani's company Humley's was found to be selling substandard products in a recent audit of leading toy companies. After these tests, the CCPA has sent notices to e-commerce giants Amazon, Flipkart and Snapdeal for violations of quality standards.