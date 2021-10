ஷாருக் கான் மகன் ஆர்யன் கான் போதை பொருள் வழக்கு பின்னணியில் பாஜக சதி: நவாப் மாலிக் வெளியிட்ட வீடியோ

Mumbai

oi-Veerakumar

மும்பை: நடிகர் ஷாருக் கான் மகன் ஆர்யன் கான் போதை பொருள் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட பின்னணியில் பாஜக சதி உள்ளது என்று தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி மூத்த தலைவரும், மகாராஷ்டிரா மாநில அமைச்சருமான நவாப் மாலிக் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார்.

மஹாராஷ்டிர மாநிலம் மும்பையில் இருந்து, கோவா செல்லும் சொகுசு கப்பலில் நடைபெற்ற விருந்தில் போதைப் பொருள் பயன்படுத்துவதாக, போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்ததாகவும், எனவே, அந்த கப்பலில் சாதாரணப் பயணிகளை போல சென்று கண்காணித்த போது, தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்தியது தெரியவந்ததாகவும், போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் தெரிவித்தனர். மேலும் 8 பேரை பிடித்து விசாரணைக்காக காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்றனர்.

Here’s the video of Kiran P Gosavi and Manish Bhanushali entering the NCB office the same night the cruise ship was raided. pic.twitter.com/25yl9YsrSJ

