நள்ளிரவில் 'திக்திக்..'பின்னால் இருந்து பாய்ந்த சிறுத்தை..ஸ்டிக்கால் விரட்டி அடித்த துணிச்சல் பாட்டி

Mumbai

மும்பை: மகாராஷ்டிர தலைநகர் கோரேகான் பகுதியில் வெறும் வாக்கிங் ஸ்டிக்கை கொண்டு மூதாட்டி ஒருவர் சிறுத்தையை விரட்டும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே மனிதர்களின் ஆக்கமிருப்பு காரணமாகக் காட்டுப்பகுதி தொடர்ந்து சுருங்கி வருகிறது. இதன் காரணமாக மனிதர்களுக்கும் காட்டு விலங்குகளுக்கும் இடையேயான மோதல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

புலி, சிறுத்ததை போன்ற விலங்குகள் மனிதர்களைக் குறி வைத்துத் தாக்கும் நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இப்போது மும்பையில் அதுபோல நடைபெற்ற தாக்குதல் ஒன்றின் வீடியோ தான் இப்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

A middle-aged woman was seen fighting off a leopard with her walking stick which was about to attack her in Mumbai's Aarey.