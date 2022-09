பாரத் ஜோடோ யாத்திரை.. ராகுல் காந்தியின் 150 நாள் நடைப்பயணம்.. பின்னணி 10 முக்கிய அம்சங்கள்!

Nagercoil

நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை ‛பாரத் ஜோடோ யாத்திரை' என்ற பெயரில் ஒற்றுமை நடைபயணத்தை காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று துவங்க உள்ளார். இந்த பயணத்தின் முக்கிய 10 அம்சங்கள் பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் காங்கிரஸ் கட்சியின் செல்வாக்கு என்பது படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. இதற்கு நடந்து முடிந்த ஐந்து மாநில சட்டசபை தேர்தலே சாட்சியாகும். பஞ்சாப்பில் ஆட்சியை இழந்த காங்கிரஸ் உத்தரபிரதேசம், கோவா உள்பட 4 மாநிலங்களில் ஆட்சியை கைப்பற்றும் வகையில் வெற்றி பெறவில்லை.

இதனால் வரும் 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல் என்பது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அக்னி பரீட்சையாக உள்ளது. இந்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி தனது செல்வாக்கை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. இதனால் கட்சியை பலப்படுத்தும் பணியில் காங்கிரஸ் மேலிடம் முடிவு செய்து அதற்கான பணிகளை தொடங்கி உள்ளது.

Former Congress president Rahul Gandhi will start a solidarity walk from Kanyakumari to Kashmir named Bharat Jodo Yatrai'' today. The details of the 10 important things of this trip have been released.