பாடம் புகட்டுவாங்க..எங்கள மட்டும் குறை சொன்னீங்களே! சீனுக்கு வந்த தங்கமணி! திமுக மீது நேரடி அட்டாக்!

நாமக்கல் : ஒரே குடும்பத்தில் இரண்டு மின் இணைப்பு உள்ள நிலையில் ஆதார் எண் இணைக்கும் போது 100 யூனிட் இலவசம் மின்சாரம் ரத்து செய்யப்படும் நிலை இருக்கிறது எனவும் இதற்கு நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் பொதுமக்கள் தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவிப்பார்கள் என முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக அரசு மின்சார எண்ணுடன் ஆதாரை இணைக்க அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதற்காக பயனர்கள் எளிதில் ஆதார் எண்ணை மின் இணைப்பு எண்ணுடன் இணைக்கும் வசதியை ஆன்லைனில் செய்துள்ளது.

இந்நிலையில், ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கணக்குகளுக்கு மேல் மின் இணைப்பு வைத்திருக்கும் பயனர்கள், ஒரே ஆதார் எண்ணை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மின் இணைப்பு எண்களுடன் இணைப்பதில் எந்த சிக்கலும் இல்லை என்றும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Ex-Minister Thangamani has strongly criticized that when two electricity connections are available in the same family, 100 units of free electricity will be canceled when the Aadhaar number is linked.