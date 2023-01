டைம் டிராவலா?.. 2023ல் புறப்பட்டு 2022ல் தரையிறங்கிய விமானம்.. அலறிய பயணிகள்.. கடைசியில் ட்விஸ்ட்

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: 2023 புத்தாண்டில் புறப்பட்ட விமானம் ஒன்று 2022-ம் ஆண்டு பின்னோக்கி சென்று தரையிறங்கி இருக்கிறது என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? ஆம் உண்மைதான்.

புத்தாண்டை ஆரவாராமாக கொண்டாடி விட்டு விமானம் ஏறிய பயணிகள், 2022-ம் ஆண்டில் தரையிறங்கப்படுகிறது என அறிவிப்பு வெளியானதும் சற்று ஆடிதான் போய்விட்டனர்.

என்ன இது.. நாம் டைம் டிராவலிங் செய்துவிட்டோமோ என நினைத்து பலர் அதிர்ச்சியாகிய நிலையில், கடைசியில் செம ட்விஸ்ட் அவர்களுக்கு காத்திருந்தது.

English summary

A plane that took off in the New Year of 2023 is going back in time and landing in 2022. The passengers who boarded the plane after celebrating the New Year with joy, were a little shocked when the announcement was made that the plane will land in 2022.