புதிய வினையூக்கிகளை கண்டுபிடித்து சாதனை.. வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு.. இருவருக்கு பகிர்ந்தளிப்பு

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: அமெரிக்காவின் டேவிட் மேக்மில்லன், ஜெர்மனியின் பெஞ்சமின் லிஸ்ட் ஆகிய வேதியியல் அறிவியலாளர்களுக்கு வேதியலுக்கான 2021ம் ஆண்டு நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2021ம் ஆண்டுக்கான நோபல் பரிசு தினமும் ஒவ்வொரு பிரிவுகளில் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. பொருளாதாரம், அமைதி, இலக்கியம் , மருத்துவம், இயற்பியல், வேதியியல் ஆகிய பிரிவுகளில் சாதனை படைத்தவர்களுக்கு, புதிய கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தியவர்களுக்கு இந்த விருதுகள் வழங்கப்படும்.

இந்த நிலையில் இன்று வேதியலுக்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவின் டேவிட் மேக்மில்லன், ஜெர்மனியின் பெஞ்சமின் லிஸ்ட் ஆகியோருக்கு நோபல் பரிசு பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Two scientists were awarded the 2021 Nobel Prize in Chemistry for their work on new kind of catalyst invention.