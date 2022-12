குட் நியூஸ்.. உலகம் முழுக்க 90% மக்களுக்கு கொரோனா எதிர்ப்பு சக்தி வந்துடுச்சி.. WHO சொல்றதை பாருங்க

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்று தீவிரமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தினாலும் தடுப்பூசி காரணமாக தற்போது 90% மக்கள் நோயெதிர்ப்பு திறனை பெற்றிருக்கிறார்கள் என்று உலக சுகாதார அமைப்பின் இயக்குநர் டெட்ரோஸ் அதானோம் கெப்ரேயஸ் கூறியுள்ளார்.

கடந்த 2020ல் உலகம் தொடங்கிய கொரோனா தொற்று பாதிப்பானது சர்வதேச அளவில் அதிக அளவில் உயிரிழப்புகளையும் பொருளாதார பாதிப்புகளையும் ஏற்படுத்தியது. இந்த பாதிப்பிலிருந்து இன்னமும் சில நாடுகள் மீள முயன்றுகொண்டிருக்கும் நிலையில், கொரோனா வைரஸிலிருந்து உருமாறிய ஒமிக்ரான் மீண்டும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த தொடங்கியது.

இதற்கிடையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தடுப்பூசிகள் இந்த தாக்கத்தை கட்டுக்குள் கொண்டுவந்தன. உலக நாடுகள் அனைத்தும் தங்கள் மக்களுக்கு முழுமையாக தடுப்பூசி கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.

English summary

The director of the World Health Organization, Tedros Adhanom Ghebreyesus, has said that despite the serious effects of the corona virus around the world, 90% of the population is now immune. He also warned that even though 90% of the population is immune, mutated coronaviruses will cause new infections in the coming days. Last week marks one year since the Omicron virus, which mutated from the coronavirus, was announced to have a severe impact. Tedros Adhanom Ghebreyesus, who gave a special speech at the event organized by WHO, said this.