ஆறுகுட்டி வாக்குமூலத்தில் அதிர்ச்சி தகவல்கள்? - ‘கிலி'யில் முக்கிய புள்ளிகள்.. பரபரக்கும் அதிமுக!

நீலகிரி : கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கில் அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ ஆறுகுட்டியின் வாக்குமூலம் அதிமுகவின் முக்கிய புள்ளிகளுக்கு எதிராக இருப்பதால் சம்பந்தப்பட்ட சிலர் அதிர்ச்சியில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

கோடநாடு வழக்கு தொடர்பாக ஏற்கனவே இரண்டு முறை விசாரிக்கப்பட்ட நிலையில் மீண்டும் ஆறுகுட்டியிடம் தனிப்படை போலீசார் விசாரணை நடத்தியிருப்பது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.

கடந்த சில நாட்களாக வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்களின் அடிப்படையிலேயே ஆறுகுட்டியிடம் தனிப்படை போலீசார் மறு விசாரணை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

சூடுபிடிக்கும் கோடநாடு வழக்கு .. ஜெயலலிதாவின் கார் ஓட்டுநர் குணசேகரனிடம் தனிப்படை போலீஸ் விசாரணை

Some people involved are said to be in shock as ADMK former MLA Arukutty's statement goes against major leaders of AIADMK.