"ஸோம்பியாக" மாறிய நாய்கள்.. தேடி தேடி மனிதர்களை வேட்டையாடிய கொடூரம்! அரசு பிறப்பித்த அதிரடி உத்தரவு

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் மனிதர்களை தொடர்ந்து தாக்கி கொன்று வந்த தெருநாய்களை சுட்டு கொல்ல மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனையடுத்து இப்பணியில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத் துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர். தற்போது வரை 30 தெரு நாய்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளன.

பீகார் மாநிலம் பெகுசராய் மாவட்டத்தின் பச்வாரா பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாகவே தெருநாய்களின் தொல்லை தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்திருக்கிறது. இதனை எவ்வளவோ கட்டுப்படுத்தியும் முற்றிலுமாக ஒழிக்க முடியவில்லை. இந்த நாய்கள் தாக்கியதால் தற்போது வரை 9 பெண்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். பெண்கள் வயலில் வேலை செய்யும்போது கூட்டமாக வந்து தாக்கியுள்ளன. இதனால் அவர்கள் தப்பி செல்ல முடியாமல் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துவிடுகின்றனர்.

இந்த பிரச்னை மாநிலம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு உரிய தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்று பெகுசராய் மாவட்ட மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இந்த தெரு நாய்கள் மனிதர்களை மட்டுமல்லாது ஆடு மாடு போன்ற கால் நடைகளையும் தாக்கி கொன்றுள்ளதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இந்த நெருக்கடியை கணக்கில் கொண்டுதான் தெரு நாய்களை சுட்டு கொல்ல மாநில அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

The Bihar state government has ordered the shooting of stray dogs that have been attacking and killing people. After this, the environment and forest department are involved in this work. So far 30 stray dogs have been killed.