2024-ம் ஆண்டு தேர்தலில் நீங்கள்தான் பிரதமர் வேட்பாளரா?.. பீகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமார் ஓபன் டாக்!

பாட்னா: வரும் 2024-ம் ஆண்டு தேர்தலில் பாஜனதா கூட்டணியை எதிர்த்து போட்டியிடும் எதிர்க்கட்சிகளின் பிரதமர் வேட்பாளர் நீங்கள் தானா? என்ற நிருபர் கேள்விக்கு பீகார் மாநில முதல்வர் நிதிஷ் குமார் பதிலளித்துள்ளார்.

பீகாரில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் நிதிஷ் குமார் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனதா தளம் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து வெற்றியும் பெற்று ஆட்சியையும் தக்க வைத்துகொண்டது.

இதையடுத்து அம்மாநில முதல்வராக நிதிஷ் குமார் பதவியேற்றுக்கொண்டார். எனினும் ஆட்சி அமைத்ததில் இருந்தே, பாஜகவுடன் நிதிஷ் குமாருக்கு மனக்கசப்பு இருந்து வந்ததாகவே தெரிகிறது. மேலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் கூட்டணியில் இருந்து நிதிஷ்குமார் விலகக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

பீகார்- நிதிஷ் முடிவால் லோக்சபா தேர்தல் இப்போது நடந்தால் பாஜகவுக்கு பின்னடைவு-இந்தியா டுடே கணிப்பு

Will Nitish Kumar contest as the prime ministerial candidate of opposition parties contesting against the BJP alliance in the upcoming 2024 elections? Nitish Kumar has answered the reporter's question.