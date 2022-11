பீகாரில் பாஜகவுக்கு செம ஷாக்.. 2 தொகுதிகளிலும் ஆளும் ஆர்ஜேடி முன்னிலை! தட்டி தூக்கும் நிதிஷ்குமார்

Patna

oi-Vigneshkumar

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் இன்று வெளியாக உள்ள இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் ஆளும் நிதிஷ் தரப்புக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கடந்த நவ.3ஆம் தேதி தெலங்கானா, பீகார், மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட 6 மாநிலங்களில் காலியாக உள்ள 7 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது.

இடைத்தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் அனைத்தும் இன்று எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. இன்று பிற்பகலில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகிவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பீகாரில் பரபர- நவ.3 இடைத்தேர்தலுக்குப் பின் லாலு, நிதிஷ் கட்சிகள் ஆர்ஜேடி,ஜேடியூ ஒன்றாக இணையும்?

