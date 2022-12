மோடி + ரஜினிகாந்த் - திராவிடம்! வேற லெவல் பிளான்.. கொளுத்திவிட்டு அர்ஜுன் சம்பத் டமால் டுமீல் பேட்டி

Puducherry

oi-Vignesh Selvaraj

புதுச்சேரி : 2024 மக்களவைத் தேர்தலில் பிரதமர் மோடிக்கு ஆதரவாகவும், திராவிட மாயையை அகற்றவும் ரஜினி குரல் கொடுத்து பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்த் திரையுலகில் முடிசூடா மன்னனாக விளங்கும், ரஜினிகாந்தின் 72வது பிறந்தநாள் இன்று அவரது ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அர்ஜூன் சம்பத், ரஜினிகாந்த், பிரதமர் மோடிக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்யவேண்டும் எனக் கூறியுள்ளார்.

English summary

Hindu Makkal Katchi leader Arjun Sampath has said that Rajinikanth should raise his voice and campaign in support of Prime Minister Modi in the 2024 Lok Sabha elections.