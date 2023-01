குடியரசு தின விழாவில் இருந்து தேசியக்கொடி ஏற்றுவதற்கு முன்பே கிளம்பிய திமுக எம்.பி.. புறக்கணிப்பு?

குடியரசு தின விழாவில் தேசியக் கொடி ஏற்றுவதற்குள் திமுக எம்.பி எம்.எம்.அப்துல்லா கிளம்பியதால் பரபரப்பு.

Pudukottai

புதுக்கோட்டை : புதுக்கோட்டையில் நடைபெற்ற குடியரசு தின விழாவை திமுக மாநிலங்களவை எம்.பி எம்.எம்.அப்துல்லா புறக்கணித்து, தேசியக்கொடி ஏற்றுவதற்குள் அங்கிருந்து கிளம்பியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விழாவில் தனக்கு முறையான இருக்கை ஒதுக்கப்படவில்லை என குற்றம்சாட்டி விழாவை புறக்கணித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இன்று இந்தியாவின் 74வது குடியரசு தினத்தையொட்டி தலைநகர் டெல்லியில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு தேசியக்கொடி ஏற்றி வைக்கிறார். அதேபோல, மாநில தலைநகர்களில் மாநில ஆளுநர்கள் தேசியக்கொடி ஏற்றுகின்றனர்.

இன்று காலை 8 மணிக்கு சென்னை மெரினா கடற்கரை தொழிலாளர் சிலை அருகே தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தேசியக்கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்.

DMK Rajya Sabha MP MM Abdullah Boycotted the Republic Day function held in Pudukottai and left before the hoisting of the national flag. It is reported that he boycotted the function alleging that he was not allotted a proper seat in the function.