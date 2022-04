பெண் குழந்தை பிறந்த மகிழ்ச்சி....குட்டி இளவரசியை ஹெலிகாப்டரில் அழைத்து வந்து கொண்டாடிய தந்தை

Pune

oi-Jeyalakshmi C

புனே: மகள் பிறந்த மகிழ்ச்சியை வித்தியாசமாக கொண்டாடியுள்ளனர் ஒரு பெற்றோர். பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெண் குழந்தை பிறந்ததால் அந்த குட்டி இளவரசியை ஹெலிகாப்டரில் அழைத்து வந்து கொண்டாடியுள்ளனர். மகாராஷ்டிரா மாநிலம் புனோவில் இந்த சுவாரஸ்ய சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

பெண் குழந்தை பிறந்த மகிழ்ச்சி... ஹெலிகாப்டரில் அழைத்து வந்து கொண்டாடிய குடும்பத்தினர்!

பெண் குழந்தை பிறந்தால் கள்ளிப்பால் ஊற்றி கொன்ற காலமும் இருந்தது. ஆனால், இன்றைய தலைமுறையினர் பலர் பெண் குழந்தையை விரும்பி ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். அந்த வகையில் பெண் குழந்தை பிறந்ததை பெருமைப்படுத்திய சம்பவம் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் நடந்து உள்ளது.

அங்குள்ள புனே மாவட்டம் கேத் தாலுகாவில் உள்ள செல்காவ் பகுதியை சேர்ந்தவர் விஷால் ஜரேகர், 30. வழக்கறிஞராக பணிபுரிந்து வருகிறார். இவரது மனைவிக்கு கடந்த ஜனவரி 22ஆம் தேதி பெண் குழந்தை பிறந்தது. இதனால் தந்தை விஷால் ஜரேகர் மனமகிழ்ச்சி அடைந்தார்.

English summary

The birth of a daughter recently, a family in Khed tehsil of Maharashtra’s Pune district brought her home in a helicopter.The child, named Rajlaxmi, was born on January 22 at her mother’s place in Bhosari and a helicopter was hired to get the infant to her home.