சகோதரி மேல அக்கறை இருக்கலாம்.. அதற்காக இப்படியா.. சர்ருன்னு காரை கிளப்பி.. சேலத்தை அதிர வைத்த இளைஞர்

Salem

oi-Veerakumar

சேலம்: சகோதரியை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லும் பதட்டத்தில் சாலையில் இருந்த தடுப்புகளை அனைத்தையும் இடித்து விபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளார் சேலத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்.

சகோதரியை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லும் பதட்டம்.. சாலை தடுப்புகளை அனைத்தையும் இடித்து தள்ளிய இளைஞர்

கொரோனா இரண்டாம் அலை பரவல் நாலு நாள் அதிகரித்து, தமிழகத்தில் நாள்தோறும் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 35 ஆயிரத்தை கடந்துள்ளது.

இந்த நிலையில்தான், சேலத்தில் கொரோனா நோயாளியை காப்பாற்ற அவரின் சகோதரர் எடுத்த முயற்சி விபரீதமாகிவிட்டது.

English summary

A young man from Salem broke down all the barricades in an attempt to take his sister to the hospital.