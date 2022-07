Salem

oi-Vignesh Selvaraj

சேலம் : அதிமுகவினர் தென்னை மர சின்னத்திற்கு வாக்கு சேகரித்த நிகழ்வு சேலத்தில் அரங்கேறியுள்ளது. எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா வேடமணிந்து அதிமுகவினர் தென்னை மர சின்னத்திற்கு தீவிரமாக வாக்கு சேகரித்தனர்.

தென்னை மர சின்னத்துக்கு ஓட்டு கேட்கும் எம்ஜிஆர், ஜெ.. அதிமுக நிலைமை எப்படி ஆகிப்போச்சு பாருங்க!

ஓ.பன்னீர்செல்வம் - எடப்பாடி பழனிசாமி இடையே ஏற்பட்டுள்ள ஒற்றைத் தலைமை மோதலால், உள்ளாட்சி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடாமல் அதிமுகவினர் புறக்கணித்தனர். சிலர் மட்டும் அதிமுக சின்னம் இன்றி சுயேசையாக போட்டியிடுகின்றனர்.

இதனால் அதிமுகவினர் சுயேச்சை சின்னங்களுக்கு வாக்கு சேகரிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. வழக்கமாக இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு வாக்கு சேகரிப்பவர்கள் தற்போது தென்னை மர சின்னத்திற்கு வாக்கு கேட்டதால் பொதுமக்கள் குழப்பமடைந்தனர்.

Due to the single leadership conflict between O.Panneerselvam and Edappadi Palaniswami, some AIADMK members are contesting independently inlocal body by-elections. Due to this, ADMKians canvassing for independent symbol.